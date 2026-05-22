Compartir

Un bono de 102 mil bolívares en mayo es esperado en Patria, en la última semana del mes se espera el Bono Corresponsabilidad y Formación. El mismo va dirigido a los trabajadores en nóminas especiales.

Este bono está dirigido a trabajadores de instituciones estratégicas o de servicios (como Corpoelec, PDVSA, Presidencia, Ministerio de Defensa. Además de Ministerio de Energía Eléctrica).

Personal docente y administrativo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPe). Monto variable: El valor del bono no es fijo; depende directamente del cargo, la institución pública.

Bono de 102 mil bolívares en mayo es esperado en Patria

Depende de la evaluación de desempeño y las horas de trabajo de cada trabajador. Asignación: Para ser beneficiario, el trabajador debe estar registrado en la plataforma por su institución y contar con su perfil validado.

Además de esta bonificación se espera el Bono Cuadrantes de Paz el cual va dirigido al personal de seguridad del país. Policías además de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Como bomberos y rescatistas.

Quedando pendiente el bono Cultores Populares, el cual es para los usuarios adscritos a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Estos tres bonos cierran el mes en el calendario de Patria. Y se espera a principios de mes el bono único Familiar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas