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Venezuela autorizó simulacro de evacuación médica en la Embajada de Estados Unidos

By Danny Valdiviezo
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simulacro de evacuación médica en la Embajada de Estados Unidos

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Danny Valdiviezo
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El gobierno de Venezuela autorizó para este sábado 23 de mayo de 2026, un simulacro de evacuación médica en la Embajada de Estados Unidos. La cancillería mediante Yván Gil dieron a conocer la autorización con un comunicado.

Se pudo conocer que el ejercicio está diseñado para ensayar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias médicas o situaciones de contingencia catastrófica; dijo el canal Globovisión.

Venezuela autorizó simulacro de evacuación médica en la Embajada de Estados Unidos

Las autoridades venezolanas enfatizaron que este tipo de maniobras forman parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática que se implementan de manera habitual para resguardar al personal extranjero en el país.

Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la capital y aterrizarán en las instalaciones de la embajada referida.

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SourceGlobovisión
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