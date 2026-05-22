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El comisario general del CICPC, Douglas Rico mediante sus redes sociales dio a conocer el detenimiento de un sujeto. Por el presunto desvalijamiento de motos en Yaracuy quedó detenido.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe, realizaron la detención de Julio Ramón Rodríguez Parra (39), en el sector Chariagro, parroquia Albarico; municipio San Felipe, estado Yaracuy, por desvalijamiento de motocicletas.

Desvalijamiento de motos en Yaracuy

Tras múltiples investigaciones relacionadas con el hurto y robo de motos en la entidad yaracuyana, se logró la aprehensión de Julio. Quien presuntamente tenía en su poder partes y piezas de un vehículo tipo moto; asimismo, se recuperó un Honda MB 100, sin placas. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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