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El sabor de Patanemo también te espera el fin de semana

By Danny Valdiviezo
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El sabor de Patanemo también te espera el fin de semana

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Danny Valdiviezo
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Es uno de los escenarios naturales más hermosos que hay en el centro del país pero también uno donde puedes encontrar excelente gastronomía. El sabor de Patanemo te espera este fin de semana.

Empanadas, pescados, además de las mejores sopas puedes disfrutarlas en el agradable ambiente playero. Cada fin de semana como en los días de la semana puedes disfrutar de los mejores platos.

Cada una de las personas que están en la bahía porteña te ofrece lo mejor, para que lo disfrutes con la familia como con los amigos. Además de eso los sabrosos coquitos que encuentras en el lugar.

Como las mejores conservas, la bahía poco a poco ha recuperado toda la buena fama para el turista. No lo pienses dos veces, si quieres pasar un buen día de playa, Patanemo es una de las mejores opciones.

El sabor de Patanemo también te espera el fin de semana

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SourcePatanemo Turismo, Inparques Carabobo
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