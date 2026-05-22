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El bitcoin venía ganando terreno paso a paso pero de nuevo está en la banda de los 70 mil dólares. Según el Banco Central de Venezuela. Para este viernes, el dólar tendrá un valor de 526,86 bolívares y el euro en 610,37 bolívares.

Este lunes el dólar estará en 530,50 bolívares y el euro 615,50 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.533,81 dólares para hoy. Este indicador ha mostrado signos de aceleramiento nuevamente en su costo, este podría alcanzar los 4.700 dólares en las próximas semanas.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 105,95 dólares. El crudo se mantiene en alza debido al conflicto del Medio Oriente. Este indicador ha estado en constantes picos entre los 98 y 116 dólares.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 77.567,92 dólares, se sigue acercando a los 80 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 22 de mayo de 2026, pagaron el bono Beca Universitaria

Este 19 de mayo de 2026, inició el pago del bono «Beca Universitaria», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital precisó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 2.773,10 o US$ 5,35 al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 2.773,10 por concepto Beca Universitaria (mayo de 2026)», puntualizó el mensaje que les llegó a los beneficiarios.

Esta ayuda económica que entrega el Gobierno venezolano tuvo un incremento del 4,23% en bolívares en comparación al mes anterior, cuando la cifra dada fue de Bs. 2.660,60.

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