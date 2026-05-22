Compartir

Autoridades viales del estado Carabobo, además de paramédicos del servicio de emergencia 0800 Bigote atendieron una situación vial. Una persona perdió la vida en la Autopista Sur hoy viernes 22 de mayo de 2026.

El hecho ocurrió frente a la Ciudadela José Martí, a pocos metros de la pasarela, donde una persona fue arrollada por un vehículo. Enseguida el hecho fue reportado por los números de emergencia, el hombre murió de forma inmediata al ser embestido.

Se pudo conocer que el accidente ocurrió a las ocho de la mañana de hoy, al lugar acudieron funcionarios a hacer el levantamiento del cadáver. El cual fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

Persona perdió la vida en la Autopista Sur hoy viernes

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia y responsabilidad en las vías de nuestra entidad y el país. Apegados a las normativas derivadas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

Respeta los semáforos, mantén una distancia entre vehículos, no circules por el canal de seguridad y hazlo a una velocidad moderada. En las vías expresas mantente siempre a una velocidad baja.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas