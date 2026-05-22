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La Policía del estado Carabobo informó hoy viernes que quedó desmantelado el grupo delictivo, Los Dealers de Mañonguito. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Enmarcados en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios de la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo lograron la aprehensión de dos sujetos. Estos estaban dedicados al presunto tráfico de sustancias estupefacientes y porte ilícito de arma de fuego en la parroquia San José.

​El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje en el sector Mañonguito (Callejón La Paz), correspondiente al Cuadrante P-01. Los detenidos quedaron identificados como: Alan Daniel B. F. (23 años), alias «Alambrito».

Grupo delictivo Los Dealers de Mañonguito

Quien posee un amplio historial policial por fuga, porte ilícito y posesión de drogas. Al momento de la captura se le incautó un morral contentivo de un envoltorio rectangular de presunta droga y un arma de fuego tipo revólver calibre .38 (Smith & Wesson).

El otro sujeto aprehendido por la Policía quedó identificado como Oliber Jesús P. T. (22 años), con registros previos por posesión de sustancias ilícitas. Se le incautaron varios envoltorios de presunta droga y una balanza digital.

​De acuerdo a las investigaciones, ambos formaban parte del grupo delictivo «Los Dealers de Mañonguito», liderado por «Alias el Cachorro». El caso y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 29° del Ministerio Público para su debido proceso judicial.

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