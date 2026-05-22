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Desde hace unas semanas, el canal de la Colina está tratando de hacer magia con la sintonía. Se cocina un nuevo programa en Venevisión, pero ¿qué pasará con Sábado Sensacional?, ya que el animador Henrys Silva se va a VTV.

Silva Desde hace rato estaría supuestamente preparando un programa de variedades, el cual iría los sábados por la señal del canal 8. José Andrés Padrón pasaría de lleno a animar Sábado Sensacional, el cual sigue de capa caída en la sintonía.

Pero según cuenta, Chepa Candela en 2001 que el “Imbatible de los Sábados”, bajaría de horario y sería muy poco. Ya que Sábado Sensacional bajaría a dos horas nada más, mientras que La Casa de la Fortuna tomaría el horario de seis a ocho de la noche.

Se haría como cuando estaba el formato de La Guerra de los Sexos, el cual iba en ese horario en Venevisión. Padrón animaría ambos programas, tanto Sábado Sensacional como La Casa de La Fortuna. Supuestamente con la animadora Nieves Soteldo.

Nuevo programa en Venevisión

Henrys Silva según cuentan en los portales de farándula firmó con Venezolana de Televisión. Canal que busca renovarse con una programación más actual y entrar de lleno en la contienda televisiva.

Como es conocido Sábado Sensacional es en la actualidad uno de los programas más antiguos que hay en la televisión del continente. Este se mantiene pero le harían otras renovaciones para tratar de que suba en sintonía.

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