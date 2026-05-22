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Con el objetivo de brindar espacios que contribuyan al desarrollo del deporte en la región, avanzan los trabajos de renovación en el Complejo Deportivo Los Criollitos, ubicado en el sector Santa Cruz del municipio Puerto Cabello, actividad impulsada por la Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía de Puerto Cabello.

Víctor Mendoza, dirigente deportivo de Santa Cruz y habitante del sector, narró que las autoridades llevan a cabo acciones de mantenimiento en el estadio principal, así como la construcción de tres nuevos campos de béisbol y remodelación de canchas múltiples y áreas verdes.

«Estamos muy felices de ver todo el trabajo que se está haciendo en este complejo, donde ahora contaremos con tres campos nuevos, uno de ellos casi listo, ya que se está empezando con la colocación de la grama artificial y la adecuación del terreno, lo que permitirá que muchos jóvenes sigan practicando deportes», expresó.

Renovación de Complejo Deportivo Los Criollitos en Puerto Cabello

Asimismo, destacó el esfuerzo articulado de todos los niveles de Gobierno en garantizar espacios de calidad para la formación de atletas que dejarán el nombre de Venezuela y Carabobo en alto.

Mendoza también agradeció que los distintos niveles de gobierno nacional, regional y municipal, continúen invirtiendo en este espacio para que sea el semillero de nuevas estrellas del béisbol venezolano y carabobeño.

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