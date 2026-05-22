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El INTT anunció inicialmente una restricción de tránsito en la ARC para el sábado 23 de mayo, sin embargo, la institución emitió un nuevo comunicado oficial confirmando que la medida parcial de circulación se ejecutará finalmente este domingo 24 de mayo.

Restricción de Tránsito en la ARC domingo 24 de mayo

De esta manera, el tránsito vehicular entre la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna y Campo Carabobo se mantendrá con total normalidad en todos sus canales durante todo el día sábado.

No obstante, las autoridades viales informaron que los planes por la realización de la 5ta Edición del Gran Fondo Batalla de Carabobo se activarán a partir de las 5:00 a.m. de la jornada dominical.

La reprogramación del evento deportivo implicará la habilitación de un solo canal de circulación en sentido Caracas – Estado Carabobo. Iniciando en la Autopista Valle-Coche y extendiéndose por toda la ARC hasta la Autopista del Sur.

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El INTT exhortó a los conductores, transportistas y usuarios de esta importante arteria vial a tomar las previsiones necesarias. Planificar rutas alternas con anticipación y atender de manera disciplinada las indicaciones de los cuerpos de seguridad ciudadana que se desplegarán en el sector.

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