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El director técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, presentó de manera oficial la convocatoria de 27 jugadores convocados para afrontar los partidos amistosos de la próxima Fecha FIFA de junio 2026.

El combinado nacional se medirá ante las selecciones mundialistas de Turquía e Irak en territorio estadounidense como preparación previa a las competiciones internacionales.

Convocatoria de la Vinotinto para Junio 2026

De acuerdo con el cronograma, la Vinotinto jugará el 6 de junio contra Turquía en el Inter Miami CF Stadium de Florida. Posteriormente se enfrentará a Irak el 9 de junio en el SeatGeek Stadium de Chicago.

La plantilla seleccionada por el estratega quedó conformada por los siguientes futbolistas:

Porteros: José Contreras, Carlos Varela, Joel Graterol y Javier Otero.

José Contreras, Carlos Varela, Joel Graterol y Javier Otero. Defensores: Jon Aramburo, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas (sujeto a visado), Diego Osío, Teo Quintero, Christian Makoun y Luis Balbo.

Jon Aramburo, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas (sujeto a visado), Diego Osío, Teo Quintero, Christian Makoun y Luis Balbo. Mediocampistas: Cristian Cásseres, Jorge Yriarte, Daniel Pereira, Yangel Herrera, Marco Libra, Telasco Segovia, Eduard Bello, Wikelman Carmona, David Martínez, Ender Echenique, Gleiker Mendoza y Edson Tortolero.

Cristian Cásseres, Jorge Yriarte, Daniel Pereira, Yangel Herrera, Marco Libra, Telasco Segovia, Eduard Bello, Wikelman Carmona, David Martínez, Ender Echenique, Gleiker Mendoza y Edson Tortolero. Delanteros: Kevin Kelsy, Jesús Ramírez y Eric Ramírez.

El estratega detalló que la convocatoria cuenta con pocos elementos de la liga local debido al cruce de fechas con la final del Torneo Apertura de la Liga FutVe, confirmando además diversas ausencias en la plantilla debido a procesos de visado americano y lesiones físicas.

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