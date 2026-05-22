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Funcionarios de la Policía Municipal de Iribarren frustraron un traslado irregular de restos humanos en el interior del Cementerio Campos del Silencio, ubicado en Barquisimeto.

El procedimiento se ejecutó tras recibir un reporte de urgencia que alertaba sobre la presencia de personas no autorizadas en el camposanto.

Restos humanos en el cementerio de Iribarren

Al llegar al sitio, las comisiones policiales sorprendieron a varios ciudadanos en flagrancia mientras manipulaban y guardaban restos humanos dentro de envoltorios plásticos.

Los civiles no contaban con los permisos legales ni sanitarios obligatorios para realizar exhumaciones o traslados. Durante el operativo se procedió a acordonar la zona y a incautar las herramientas utilizadas por los involucrados.

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Los implicados en el hecho resultaron detenidos de forma inmediata y quedaron puestos a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público para enfrentar el debido proceso judicial.

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