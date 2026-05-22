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El Ejecutivo nacional anunció la ampliación de los límites territoriales del Parque Nacional Terepaima con el objetivo de salvaguardar al oso frontino. Así mismo de frenar la deforestación en la zona montañosa entre los estados Lara y Portuguesa.

La medida responde a solicitudes de movimientos ecologistas y agrupaciones vecinales para proteger la biodiversidad de la región.

Oso frontino en Parque Terepaima

El decreto difundido se activó tras el reciente avistamiento de un Oso Frontino Hembra. Se pudo conocer que estaba con sus dos crías en perfecto estado de salud dentro del parque.

De acuerdo con especialistas locales, el oso frontino es el único nativo de Sudamérica y se encuentra en peligro de extinción en el territorio venezolano debido a la cacería ilegal y la fragmentación de su hábitat.

La ampliación territorial busca mitigar el impacto de la tala no planificada y asegurar las condiciones de refugio y alimentación necesarias para la supervivencia a largo plazo de esta especie emblemática en las montañas andinas.

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