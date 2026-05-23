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Presentan balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática

By Lubin Molero
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Balance de la Ley de Amnistía
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este viernes 22 de mayo un balance sobre el proceso de Ley amnistía general y las excarcelaciones ejecutadas en el territorio nacional. El reporte se ofreció durante un acto oficial con los representantes de los poderes públicos del Estado.

Balance de la Ley de Amnistía

El informe detalla la aplicación del marco jurídico de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, cuyo lineamiento legal establece la reintegración civil de ciudadanos procesados o condenados por motivos políticos en el país.

En la actividad estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Larry Davoe; el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; y el coordinador del programa, Ernesto Villegas.

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