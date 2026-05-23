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El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirma de manera su retiro del banquillo en el primer equipo al finalizar la presente campaña.

El estratega español ofreció las declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Athletic Club en el Estadio Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa confirma retiro

Arbeloa detalló que se siente preparado para asumir nuevos retos profesionales tras liderar al conjunto madrileño en los últimos meses. Así mismo, descartó cualquier posibilidad de integrarse al cuerpo técnico del portugués José Mourinho ante los rumores de su posible llegada al club. Por otro lado expresó su deseo de regresar a la institución en un futuro.

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Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador elogió la trayectoria del defensor Dani Carvajal, confirmando que será homenajeado como titular en el encuentro de cierre de temporada, y notificó que el brasileño Vinícius Júnior cuenta con un permiso especial del club por asuntos de índole personal.

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