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Funcionarios del Cicpc capturan a Pedro José Guilarte Caraballo, de 41 años, señalado como el feminicida de Ana Marcela Guerrero Castro, de 47 años.

El crimen ocurrió el pasado 26 de marzo en el sector Caucaguita del municipio Sucre, en el estado Miranda.

Capturan al feminicida de Ana Guerrero

De acuerdo con las investigaciones técnicas presentadas este viernes 22 de mayo, el detenido interceptó a su ex pareja en las adyacencias del Centro de Atención Juvenil Ciudad Caracas y la obligó a subir a una unidad de transporte público. A bordo del vehículo, el agresor, presuntamente en compañía de su colector, Hatdiel Manuel Torres Gómez, atacó a la víctima con un arma blanca y posteriormente trasladó el cadáver hacia el desagüe de Mariche para emprender la huida.

Tras el suceso, los dos hombres se trasladaron hacia territorio colombiano. Las labores de inteligencia coordinadas entre el Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana determinaron el regreso clandestino de Guilarte Caraballo al país, logrando su captura en el sector de Santa Lucía, en los Valles del Tuy. Las autoridades policiales informaron que Torres Gómez permanece en fuga, por lo que se tramitó formalmente su orden de captura internacional mediante una Notificación Roja de Interpol.

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