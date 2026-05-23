CaraboboPortadaSucesos

Colisión en la Variante San Diego dejó un lesionado este viernes 22 de mayo

By Lubin Molero
0
59
Colisión entre motocicleta y vehículo en La Variante
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Una colisión entre una motocicleta y un vehículo se registró en horas de la tarde de este viernes 22 de mayo en el kilómetro 13 de la Variante, en sentido San Diego.

El conductor de la moto resultó lesionado con escoriaciones múltiples tras el impacto.

Colisión entre motocicleta y vehículo en La Variante

El afectado recibió atención prehospitalaria inmediata en el sitio por parte de los paramédicos de vías rápidas de Invialca. Así mismo, posteriormente fue trasladado en la ambulancia Metro 02 hasta el Hospital Ángel Larralde de Naguanagua.

Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del hecho, el cual no afectó el tráfico vehicular en la zona.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Álvaro Arbeloa confirmó que no seguirá como entrenador del Real Madrid

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Capturan a presunto responsable de femicidio en Caucaguita
Artículo siguiente
Falleció Grizz Chapman, actor de la serie «30 Rock» a los 52 años
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes