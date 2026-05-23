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Una colisión entre una motocicleta y un vehículo se registró en horas de la tarde de este viernes 22 de mayo en el kilómetro 13 de la Variante, en sentido San Diego.

El conductor de la moto resultó lesionado con escoriaciones múltiples tras el impacto.

Colisión entre motocicleta y vehículo en La Variante

El afectado recibió atención prehospitalaria inmediata en el sitio por parte de los paramédicos de vías rápidas de Invialca. Así mismo, posteriormente fue trasladado en la ambulancia Metro 02 hasta el Hospital Ángel Larralde de Naguanagua.

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Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del hecho, el cual no afectó el tráfico vehicular en la zona.

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