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El actor estadounidense Grizz Chapman, reconocido por su papel en la comedia de situación de la cadena NBC ’30 Rock’, falleció este viernes 22 de mayo a los 52 años de edad.

Su representante de toda la vida, Saideh A. Brown, confirmó el deceso del intérprete a través de un comunicado difundido por el medio especializado TMZ.

Falleció Grizz Chapman

Hasta el momento no se han revelado los motivos del fallecimiento de Chapman, a quien le sobreviven su esposa y sus dos hijos. El actor de 2,13 metros de altura también participó en producciones como «Blue Bloods» y «The Black List», además de desarrollar la serie de sketches de variedades «Grizz Chroniclez» en la plataforma YouTube..

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