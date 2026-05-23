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Como todo lanzador soñaba con llegar a las Grandes Ligas, era el 31 de diciembre de 1974 en horas de la tarde. La salsa y la guaracha se apoderaban de las calles capitalinas de Propatria donde vivía el zurdo Andrés Eloy Barrios.

El lanzador relevista y profesional había sido cambiado desde Leones del Caracas a los Cardenales de Lara. Como todo pitcher tenía que mostrar su talento donde fuera, aquella noche del 30 de diciembre de 1974 había tenido una jornada exitosa.

Dicha jornada incluía dominar al zurdo Gonzalo Márquez, le quería demostrar al Caracas que se habían equivocado al cambiarlo y cumplió un buen papel esa noche. Su familia, en especial su padre le dijo que no se tardara mucho en la calle.

Hay días… los cuales los adultos mayores le tienen respeto, 24 de diciembre, 31 de diciembre, Día de la Madre y hasta el día de los muertos de noviembre. El lanzador le dijo a su padre que volvería pronto aquel 31 de diciembre en la tarde.

Andrés Eloy Barrios, el pitcher relevista y profesional que perdió la vida en 1974

Esa misma tarde, la velada se ponía buena con los amigos, las espumosas y todos buscaban al lanzador para que contara lo de la noche anterior. Como siempre… estar con algún equipo profesional te abre las puertas de todo en el país.

Barrios narraba como había hecho para dominar a Márquez. En ese momento el ambiente se puso tenso, ya que llegó el actual marido de la expareja del lanzador. Enseguida muchos arrugaron el rostro ya que podría presentarse una pelea.

Edgar Rolando Pérez, era el actual marido de la exmujer del lanzador. De hecho para esa fecha estaban separados y en trámites de divorcio, la dama y el pitcher. En ese instante el hombre le reclamó al lanzador por estar cerca de su moto.

Lo que desencadenó entre ambos una pelea, donde reinó la confusión, el pitcher profesional y el sujeto se fueron a las manos. Mientras que un arma blanca que tenía Pérez dejó sin vida al zurdo en apenas décimas de segundos, con una herida en la ingle.

Los presentes se tornaron más violentos e intentaron tomar justicia en sus manos y querían asesinar al agresor. Un efectivo de la Guardia Nacional logró evitar que la furia se apoderara de las personas y se llevó a Pérez.

Dos fuentes de lo ocurrido esa tarde

Antes que entrara el año 1975 ya Caracas registraba el homicidio del lanzador de Cardenales que también jugó con Leones. Una de las versiones señalaba que ambos hombres tuvieron una discusión, ya que el lanzador estaba cerca de la moto del agresor.

El pitcher que también jugara con el equipo Indios de Ciudad Juárez en México dijo al agresor acerca de la moto… “Ahí te la dejo, no vaya a ser que se la caiga un pedazo”, aquello desató entre ambos una pelea, la cual tenía tintes pasionales por la mujer.

Se conoció que el lanzador había fallecido cuando iban rumbo a un centro de salud por la lesión con el arma blanca en la ingle. La noticia se corrió como pólvora horas antes que terminara el año. Nadie creía que el lanzador había fallecido.

El padre del lanzador, narró la historia de cómo la mujer y su hijo se habían separado. Todo ocurrió cuando a Barrios le salió un contrato para jugar en México. La dama de nombre María Asunción no quiso irse con el a México.

Andrés se fue a México, y cuando terminó el beisbol allá regresó a Venezuela, ya María estaba viviendo con el hombre que meses más tarde le quitaría la vida. La mujer y Edgar Rolando Pérez, eran pareja pero vivían separados.

La otra versión

El 1º de enero en las avenidas de Catia, era capturado el agresor que había asesinado a Barrios. Edgar Rolando Pérez estaba siendo interrogado, pero cuando los custodios se descuidaron se tragó un total de 30 saltapericos (traqui traqui) que estaban en un escritorio.

Los policías lo llevaron de emergencia al Hospital de Lidice y murió el 3 de enero de 1975, complicando más situación del crimen. La mujer habló con la prensa horas después de que su pareja muriera.

María Asunción había dicho que se había separado del lanzador ya que este la maltrataba. Indicó que esa tarde se presentó la pelea entre ambos hombres, ya que el lanzador estaba golpeando la moto.

Indicó que entre ambos se había presentado una pelea y su pareja se defendió con un cuchillo. Resaltó que el 25 de diciembre de ese año el beisbolista le había dicho para regresar. Pero ella se negó rotundamente.

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