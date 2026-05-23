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Saltan, mueven la cola, son perros y gatos… una mascota comunitaria solo busca dos cosas, cariño, el cual se lo puedes dar si estas pendiente de él, y un poco de comida. Hay un sinfín de estos en las calles venezolanas.

No es un sacrificio, es un acto voluntario, vemos con aprecio como muchas personas compran alimento para animales. Les pone un poco y agua, los gatos y los perros los veras llenos de felicidad.

Es un acto valioso, humano, el cual muestra como somos, es un acto solidario para con los animales. Acto que deberíamos hacer de vez en cuando, no solo en nuestra ciudad de Valencia, más bien en Venezuela y el mundo.

Una mascota comunitaria

Es el tiempo de mostrarnos siempre colaboradores con los animales, son actos muy bonitos para estos. Los cuales muchas veces no tienen donde dormir, y sufren maltrato por parte de personas inescrupulosas. Esto hay que señalarlo siempre.

Hacemos ese llamado humano, de siempre mantenerlos alimentados a esos perros que no tienen un dueño. Como tampoco una casa donde estar, ellos tampoco son un juguete, un animal siempre cuenta.

Un poco de comida, de agua, es un acto de humanidad para ellos. Los cuales cuando te vuelvan a ver te mostraran alegría, los veras contentos y sobre todas las cosas hasta leales a ti, cuando te vuelvan a ver.

Los seres más felices

Cuando alimentas a una mascota, veras la felicidad, estos siempre estarán para ti, como para los tuyos. Muchos de estos a pesar de estar en la calle tienen nobleza, y siempre moverán la cola para ti.

Amar a los “peludos” y a los “michis” no cuesta nada y vale mucho, para ellos que no cuentan con nada. Y solo buscan un espacio para pasar la noche, como unos granos de arroz con algo para poder combatir el hambre.

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