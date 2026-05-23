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La ofensiva y el pitcheo no compaginaron y sumaron una nueva derrota como local. Marineros no tuvo éxito en casa y patinó ante su rival del centro, Samanes de Aragua. Los verdes se impusieron con pizarra de 11×3 en el estadio José Bernardo Pérez.

Samanes anotó par de carreras en el segundo tramo luego de un lanzamiento descontrolado de Luis Martínez, posteriormente Yhoswar García bateó rodado a tercera base; José Sanabria que hizo que Breyvic Valera anotara.

En el cuarto tramo Johan López falló con rolling al segunda base, pero no evitó que Edgardo Fermín descontara con la primera rayita para los locales. En el quinto inning, los aragüeños tuvieron un rally de tres anotaciones ante los envíos de Eduardo Figueroa, Yonathan Figueroa, Eduardo Díaz y Jair Casanova remolcaron con hit cada uno; Cristian Benavides, Mendoza y Carlos Santiago anotaron el 5 a 1.

Marineros no tuvo éxito en casa y cayó ante Samanes

En la baja del quinto Alexfri Planez y Edgardo Fermín remolcaron carreras para acercar a los suyos 5×3. Planez sacó la pelota del parque Valenciano con un tablazo que se fue por todo el jardín izquierdo y “El Soldado” Fermín elevó de sacrificio para que Yoel Yanqui pisara la goma.

Eduardo Díaz pegó sencillo al left field ante los envíos de Eddy Reynoso, quien había entrado a relevar por Wander Guante, García anotó. Con hombres en primera y segunda base, Santiago pegó jonrón entre las praderas central y derecha para el 9-3.

Samanes cerró con tres carreras en el último acto para ampliar la ventaja. Ángel Hernández (2-0) fue el ganador y Luis Martínez (0-3) perdió el choque. Hoy sábado 23 de mayo la nave viajará a La Guaira para medirse a Delfines a las 5:00 de la tarde. La entrada es libre, ¡asiste!.

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