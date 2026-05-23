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El ritmo de la vida moderna suele dejar poco tiempo para el mantenimiento del hogar, convirtiendo los espacios que deberían ser de descanso en fuentes de ansiedad.

La ciencia del comportamiento ha demostrado que un hogar desorganizado envía señales constantes de «tareas pendientes» a nuestro cerebro, lo que eleva de forma silenciosa el cortisol, la hormona del estrés. Para romper este círculo vicioso y evitar las agotadoras jornadas de limpieza de los fines de semana, los expertos en organización y neuroestética recomiendan adoptar el «Método de los 5 minutos».

El cerebro humano procesa el desorden como un problema sin resolver. Ver ropa fuera del clóset, tazas de café acumuladas o papeles sobre el escritorio satura la corteza visual y reduce la capacidad de enfoque. El método de los 5 minutos ataca este problema desde la raíz mediante la implementación de micro-rutinas diarias que no generan pereza y se integran de manera orgánica en la rutina.

Paso a paso: Cómo aplicar la técnica

La magia de esta estrategia radica en su simplicidad y en que no requiere un esfuerzo consciente prolongado. Se divide en dos pilares fundamentales:

La regla de los 60 segundos: Antes de salir de cualquier habitación de tu casa (sea el cuarto, la sala o la cocina), tómate un minuto para regresar al menos tres cosas a su lugar de origen. Lleva ese vaso a la cocina, dobla la manta del sillón o guarda los zapatos en el armario. El escaneo nocturno: Al final del día, programa una alarma de exactamente 5 minutos. Dedica este breve tiempo exclusivamente a despejar las superficies planas, como el comedor, el tope de la cocina o tu escritorio de trabajo. Al mantener estas áreas despejadas, la percepción visual del espacio cambia por completo.

Herramientas estéticas para sostener el hábito

Para que este método funcione a largo plazo, cada objeto debe tener un «hogar» fijo y bien definido. El uso de herramientas de organización visual, como bandejas minimalistas en las mesas de noche o cestas de texturas naturales, permite agrupar los elementos cotidianos sin romper la armonía del diseño interior. Al combinar la optimización de los espacios físicos con sistemas de organización digital para planificar el día a día, se logra mantener un entorno equilibrado que favorece la salud mental, la creatividad y un descanso reparador.

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