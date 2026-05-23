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Invialca se mantiene en monitoreo permanente en vías de Carabobo por las lluvias

By Redacción Carabobo
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Invialca se mantiene en monitoreo permanente
Foto: Invialca

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El equipo de Invialca se mantiene en monitoreo permanente en vías de Carabobo por las lluvias. Ante las precipitaciones registradas en Carabobo, nuestro equipo se mantiene desplegado para garantizar tu seguridad en la vía.

En horas de la mañana el equipo de Invialca brindó atención a un accidente. Equipo de auxilio atendió el encunetamiento de una camioneta en el canal de aguas pluviales de la Autopista del Este (km 163, sentido San Blas).

La situación se resolvió sin lesionados tras activar un cierre parcial y realizar maniobras de despeje. De igual modo, se mantienen desplegados en las autopistas en los tramos correspondientes a Carabobo.

Invialca se mantiene en monitoreo permanente

Recomendaciones por asfalto húmedo:

Reduce la velocidad.

Mantén distancia prudente.

Enciende tus luces.

Verifica las condiciones de tu vehículo.

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SourceInvialca
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