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Un nuevo hecho vial se reportó en horas de la tarde de hoy sábado 23 de mayo de 2026. Dos lesionados dejó un accidente en la ARC en el tramo San Joaquín. Autoridades de tránsito y emergencia estuvieron atendiendo el hecho.

El accidente ocurrió frente a la empresa Polar cerca de las 3:30 de la tarde, e involucró a un vehículo de carga. Las personas lesionadas recibieron atención prehospitalaria por parte de las autoridades.

Accidente en la ARC tramo San Joaquín

Este nuevo hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT.

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