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El lanzador venezolano José Zerpa del estado Yaracuy fue suspendido por dopaje en las Ligas Menores por la Major League Baseball. Ayer viernes 22 de mayo de 2026 se conoció la noticia sobre el pitcher criollo que firmó con los Marineros de Seattle hace tres años.

Zerpa dio positivo por Estazonolol, sustancia que aumenta la capacidad física y está prohibida en el sistema de beisbol de Estados Unidos. Esto dejará el serpentinero fuera de los campos por 80 encuentros.

Lanzador venezolano suspendido por dopaje en las Ligas Menores

El yaracuyano de 21 años venía ejerciendo su preparación como lanzador con la organización de Seattle en las Menores. Venía registrando un buen nivel, con cuatro victorias por una derrota, además de buen control como relevista. La oficina del Comisionado de la MLB dio a conocer la suspensión que se le dio al venezolano.

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