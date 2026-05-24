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Un enfrentamiento con el Servicio Secreto en La Casa Blanca, dejó un fallecido y una persona lesionada. En horas de la tarde ocurrió el enfretamiento, en los alrededores comenzaron a escucharse disparos, y enseguida se activó la seguridad del lugar donde Trump está reunido con el gabinete.

La periodista Selina Wang de la cadena ABC estaba grabando en las adyacencias y escuchó los disparos. Hasta ahora las circunstancias no están claras. Mientras que el servicio de seguridad indicó que todo estaba controlado.

Un hombre se acercó a una caseta de seguridad y de un bolso sacó un arma y comenzó a disparar siendo neutralizado por agentes policiales como del servicio de seguridad. Fue llevado a un hospital donde falleció posteriormente

Enfrentamiento con el Servicio Secreto en La Casa Blanca

“Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora”, publicó la periodista.

Estos disparos ocurren luego que hace un mes fueron los hechos con la cena de corresponsales donde estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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