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Una venezolana de nombre Valentina Velásquez, y conocida en redes sociales como ‘Valentina Mor’, fue capturada por su presunta responsabilidad de liderar y ejecutar hurtos bajo la modalidad de suministro de sustancias tóxicas, teniendo como principales víctimas a ciudadanos extranjeros en las ciudades de Medellín y Cartagena.

El ‘Modus Operandi’ tras la pantalla

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación, Velásquez utilizaba su reconocimiento en las plataformas digitales y sus atributos físicos como anzuelo. A través de dinámicas de seducción en zonas de alta influencia turística y aplicaciones de citas, captaba la atención de turistas extranjeros, especialmente de nacionalidad estadounidense.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, procedía presuntamente a suministrarles fármacos o sustancias químicas para doblegar su voluntad. Con los afectados en estado de indefensión, la hoy procesada sustraía altas sumas de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, dispositivos tecnológicos, pasaportes y joyas de alto valor.

Pruebas contundentes en el mundo digital y real

El caso que terminó por sepultar su libertad ocurrió a principios de mayo de 2026 en Medellín. Uniformados de la policía metropolitana la interceptaron portando de manera flagrante documentos de identidad de un ciudadano norteamericano y dinero en efectivo del cual no pudo justificar su procedencia.

El golpe definitivo al caso lo propinó la propia creadora de contenido a través de su perfil oficial. En un video publicado en sus cuentas, ‘Valentina Mor’ aparecía alardeando de fajos de billetes, un metraje donde, de manera descuidada, quedaron expuestos los pasaportes de los extranjeros afectados. Además, durante una diligencia de allanamiento efectuada en una vivienda del exclusivo sector de Laureles, en Medellín, los peritos judiciales hallaron unas gafas de sol de alta gama que habían sido reportadas formalmente como robadas por una de las víctimas.

Declaraciones de las autoridades

Frente a la captura, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se pronunció de forma contundente: «Se trata de la misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo. De hecho, fue encontrada en medio de otro operativo junto a un delincuente extraditable que capturamos hace unos días».

Con este historial y el material probatorio recolectado, un juez de control de garantías determinó que la joven representa un peligro para la sociedad, dictando medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario mientras avanza el juicio en su contra.

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