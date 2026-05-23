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John Barrett y autoridades del país se reunen para «impulsar fase de recuperación económica»

By Redacción Carabobo
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John Barrett recuperación económica

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el ministro de Minas, Héctor Silva, el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez González, con el objetivo de «impulsar la fase de recuperación económica». 

John Barrett, solicitó a las autoridades interinas venezolanas en materia económica avanzar en procesos que brinden “previsibilidad y seguridad” a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país.

«La nueva Ley de Minas representa un paso importante por lo que alenté al Ministerio a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas. Empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela», dijo en la publicación de X.

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