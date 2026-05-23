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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el ministro de Minas, Héctor Silva, el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez González, con el objetivo de «impulsar la fase de recuperación económica».

John Barrett, solicitó a las autoridades interinas venezolanas en materia económica avanzar en procesos que brinden “previsibilidad y seguridad” a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país.

«La nueva Ley de Minas representa un paso importante por lo que alenté al Ministerio a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas. Empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela», dijo en la publicación de X.

Me reuní con el Ministro de Minas, Héctor Silva, junto con el vicepresidente Sectorial de Economía Calixto Ortega y el presidente del Banco Central de Venezuela Luis Pérez, de las autoridades interinas, para impulsar la fase de recuperación económica del plan de @POTUS para… pic.twitter.com/xdrZrxmEex — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 22, 2026

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