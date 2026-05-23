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En una reciente acción enmarcada en la Operación Zaraza, bajo la Orden Fragmentaria Roscio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); neutralizó a dos sujetos identificados como miembros activos de la organización criminal conocida como el Tren del Llano, una estructura delictiva que las autoridades señalan actualmente en vías de extinción.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Esparramadero, ubicado en la jurisdicción de Valle de la Pascua, estado Guárico. Según los reportes oficiales emitidos por los cuerpos de seguridad; una comisión mixta integrada por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana se encontraba realizando labores de patrullaje e inteligencia en la zona.

Al detectar la presencia de los sospechosos, las comisiones procedieron a ejecutar la intervención legal. Durante el intercambio de disparos resultaron abatidos Miguel Antonio Mejías Gavidia, conocido bajo el alias de «El Antonio», y Carlos Eduardo Tovar Requena, alias «Cachorro». Ambos ciudadanos presentaban un amplio prontuario policial y estaban siendo investigados por su presunta vinculación en múltiples delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión contra productores y comerciantes de la región llanera.

Armamento incautado en el sitio

Tras controlar la situación en el sector Esparramadero, los funcionarios técnicos del Cicpc iniciaron las labores de recolección de evidencias físicas y resguardo de la escena. En el lugar del suceso se logró incautar un importante arsenal que se encontraba en poder de los delincuentes, compuesto por:

Un subfusil calibre 9mm.

Dos pistolas calibre 9mm.

Veinte municiones de igual calibre sin percutir.

Un vehículo tipo motocicleta, utilizado para el desplazamiento de los sujetos.

Las autoridades militares y policiales informaron que el despliegue de la Operación Zaraza se mantendrá de forma permanente en los cuadrantes de paz del estado Guárico, con el objetivo de garantizar la seguridad territorial, frenar las redes de extorsión agropecuaria y consolidar la desarticulación total de los reductos criminales que intentan operar en la zona central de Venezuela.

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