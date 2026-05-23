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Cuando se piensa en hacer turismo en el estado Carabobo, las primeras opciones que suelen venir a la mente son las playas de Puerto Cabello o los icónicos monumentos históricos de la capital.

Sin embargo, la geografía carabobeña esconde rincones privilegiados, lejos del bullicio urbano, que son ideales para una escapada de fin de semana. Si buscas conectar con la naturaleza, respirar aire puro y descubrir paisajes de postal sin salir de la región, es momento de actualizar tu itinerario de viajes.

1. El encanto de Canoabo y sus rutas de aventura

Ubicado en el municipio Bejuma, el pueblo de Canoabo es un destino que parece detenido en el tiempo. Aunque es famoso por su tradición artesanal y la calidez de su gente, pocos conocen su potencial para el ecoturismo y el senderismo de montaña. Las rutas que conducen hacia sus cascadas ocultas y las plantaciones de cacao ofrecen una experiencia inmersiva única. Es el lugar perfecto para los amantes de la fotografía de paisajes, el café artesanal y el clima fresco de montaña que contrasta con el calor del centro del país.

2. El Altar y los Petroglifos de Vigirima (Sector Piedra Pintada)

Aunque el parque arqueológico es mencionado en libros de historia, adentrarse en las rutas profundas de los ríos de Vigirima, en el municipio Guacara, es una experiencia que muy pocos realizan. Caminar entre la selva nublada de la vertiente sur del Parque Nacional San Esteban permite descubrir el complejo de petroglifos más importante de la región. Más allá de las rocas talladas por los aborígenes arauacos, el sendero técnico que bordea el río ofrece pozos de agua cristalina y formaciones rocosas imponentes, ideales para el senderismo de montaña y la fotografía de naturaleza.

3. El Cerro la Copa

Cuando los valencianos buscan un clima frío de montaña, la mente suele viajar automáticamente hacia el estado Mérida o la Colonia Tovar. Sin embargo, el occidente de Carabobo alberga uno de los secretos ecológicos más imponentes y menos explorados de la región central: El Cerro la Copa, ubicado en el municipio Montalbán. Esta majestuosa formación forma parte del sistema montañoso de los Valles Altos y ofrece una experiencia de selva nublada virgen que permanece completamente fuera del radar turístico comercial.

El ascenso al Cerro la Copa es una experiencia técnica pero sumamente gratificante. Los senderos, custodiados por los lugareños y productores locales, guían a los excursionistas a través de pasos de ríos cristalinos antes de adentrarse en la zona donde la neblina abraza la montaña de forma permanente.

Llegar a los puntos más altos ofrece una recompensa visual inigualable: una panorámica limpia de todo el valle de Montalbán y sus coloridos cultivos de cítricos. Al no contar con señalizaciones comerciales ni infraestructura hotelera masiva, hacer esta ruta requiere el acompañamiento de guías locales o grupos de excursionismo experimentados de la zona, garantizando así un recorrido seguro y respetuoso con el medio ambiente.

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