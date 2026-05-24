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En un ambiente de total hermetismo, se pudo conocer que Luis Miguel fue dado de alta del Hospital de Nueva York. Luego de estar 10 días hospitalizado el cantante recibió el alta médica por parte de los galenos.

La exclusiva se pudo conocer mediante la periodista Gelena Solano, de El Gordo y La Flaca. El conocido artista había llegado a la emergencia del centro de salud, presuntamente con problemas cardíacos. Allí estuvo internado y en observación por parte de los doctores del Hospital Mount Sinai en la “capital del mundo”. No se conoció que problemas de salud presentó el intérprete de “La Incondicional”.

Se pudo conocer que hubo un hermetismo acerca de si estaba o no en el Hospital. Pero este ya ser retiró ya que había mejorado de salud en los últimos tres días. Es por ello que los médicos firmaron su alta.

Luis Miguel fue dado de alta del Hospital de Nueva York

“En el día de hoy y desde anoche he estado llamando al hospital (…) Llamé y pregunté por su nombre, su apellido de su madre, que supuestamente estaba utilizando, y me dijeron que a él lo acababan de dar de alta”, dijo. “Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Checaron varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”, sentenció.

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