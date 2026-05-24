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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cambió la agenda de hoy sábado 23 de mayo de 2026 y convocó a una reunión de emergencia en La Casa Blanca. Luego anunció la culminación exitosa de negociaciones para acuerdos definitivos con Irán.

La histórica resolución, fue lograda bajo la doctrina de máxima presión militar y económica ejecutada por el despliegue naval, dijo Donald Trump. El mandatario se reunió con el gabinete para trazar las políticas para el acuerdo.

Negociaciones para acuerdos definitivos con Irán

Luego de varios meses en conflicto se podría llegar a un acuerdo de paz entre ambas partes. Esto también podría beneficiar a otras naciones que están en el conflicto. Y que se han visto afectadas por dicha medida.

Trump suspendió repentinamente la agenda, estaba pautado que el presidente estadounidense asistiría al matrimonio de su hijo. Pero luego anunció la reunión para tratar el punto que involucra a Irán.

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