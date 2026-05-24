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Con el objetivo de brindar una sana interacción de las personas neurodivergentes con su entorno, más de 110 plantas ornamentales fueron sembradas; en una jornada familiar en el Parque Draculandia del municipio Valencia.

Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Centro de Atención Integral para Niños y Niñas con Discapacidad Carabobo Te Quiero (CAI Carabobo) y la Corporación de Turismo (Corprointur).

Victoria Castañeda, Presidenta del CAI Carabobo, señaló que esta jornada permite fortalecer el trabajo familiar para el cuidado del medio ambiente, y así aprender valores como el amor, el compañerismo y el respeto.

110 plantas ornamentales en el Parque Draculandia

“Una familia crece como un árbol, crece fuerte cuando sus raíces están llenas de amor, respeto, paciencia y unión, es por eso que en CAI Carabobo hacemos este tipo de jornada que no solo hacen más fuerte el vínculo entre padres e hijos, sino que también nos hacemos uno con nuestro entorno, ya que la siembra de esta plantas servirán para el embellecimiento del parque, cumpliendo así con el cuidado del medio ambiente”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones del Estado para la organización de dinámicas interactivas para la juventud neurodivergente, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Castañeda también precisó que continuarán desplegados en los 14 municipios de la región para brindar una atención óptima a la juventud neurodivergente carabobeña y mejorar su calidad de vida.

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