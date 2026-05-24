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Neutralizado sujeto en el sector Majay en Valencia

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La Policía de Carabobo neutralizó a un sujeto en el sector Majay en Valencia. Funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía neutralizaron al hombre tras un intercambio de disparos en la Avenida Paseo Cabriales en el sector El Majay, municipio Valencia.

El hecho ocurrió cuando la comisión policial avistó a dos hombres con actitud evasiva. Al darles la voz de alto, los sujetos abrieron fuego contra las autoridades, lo que generó un enfrentamiento en legítima defensa.

Uno de los agresores resultó herido y falleció tras ser trasladado al Hospital Dr. Ángel Larralde de Naguanagua. Mientras que el segundo hombre logró huir hacia la zona boscosa del Río Cabriales.

Neutralizado sujeto en el sector Majay en Valencia

​En el sitio se incautó una pistola Smith & Wesson calibre 9mm (sin seriales visibles) con cuatro cartuchos percutidos y tres sin percutir. Comisiones del CICPC (Delegación Las Acacias) realizaron las experticias de rigor.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 35 del Ministerio Público con competencia en Derechos Fundamentales.

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SourcePolicía de Carabobo
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