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El colombiano Víctor Vargas lanzó no-hitter hasta el quinto tramo, y fue respaldado por el poderío ofensivo de sus compañeros. En su segunda visita de la sexta semana a Macuto, Marineros de Carabobo venció 6 carreras por 1 a Delfines de La Guaira.

Gracias a la sólida actuación de los brazos navieros que estuvieron guiados por una gran labor del abridor Víctor Vargas y los jonrones de Alexfri Planez, Ángel Aguilar y Bryant Flete; que complementaron la jornada.

El serpentinero colombiano estuvo intratable desde la lomita, no permitió imparable alguno hasta el quinto tramo cuando Jesús Sucre pudo descifrarlo. En total, fueron seis las entradas lanzadas con cuatro ponches, par de indiscutibles y trío de bases regaladas. Se convirtió en el primer lanzador del acorazado que coquetea con el no hit no run esta temporada.

El respaldo ofensivo llegó temprano en el compromiso. En el segundo tramo Alexfri Planez sacó la bola del parque por todo el jardín izquierdo con Giovanny Rivero y Ángel Aguilar a bordo.

Víctor Vargas comandó triunfo naviero ante Delfines

Posteriormente, Aguilar la botó por la misma banda, pero en solitario, en el cuarto capítulo, siendo este su primer vuelacerca de la contienda. Y Bryant Flete anotó por mal lanzamiento del pitcher en el quinto tramo.

En el noveno Flete también ligó cuadrangular solitario en el noveno para ampliar la ventaja. Jesús Sucre rompió el blanqueo, ante los envíos de Felipe Rivero; con inatrapable a la pradera derecha que hizo que Gorkys Hernández pisara la goma.

Vargas (2-1) se adjuntó su segundo lauro y Steven Sánchez (0-2) cayó por segunda vez en la zafra. La semana concluirá hoy domingo 24 de mayo en Caracas cuando visiten a Senadores de Caracas en el Parque de la UCV a la 1:00 de la tarde. La entrada es libre.

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