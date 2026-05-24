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En un comunicado la Parroquia Inmaculado Corazón de María, mejor conocida como la Iglesia El Viñedo dio a conocer sobre los hechos ocurridos en horas de la mañana. Cuando una de las lámparas se desprendió y cayó sobre algunos de los feligreses.

Indicaron en dicho comunicado, que las personas afectadas fueron atendidas y las mismas se encuentran fuera de peligro. Las personas estaban en la misa de las 11:00 de la mañana cuando ocurrió la caída de la lámpara.

Comunicado de la Iglesia El Viñedo por lo ocurrido en horas de la mañana

Resaltaron que debido a ese motivo, la celebración eucarística pautada para hoy a las cinco de la tarde quedó suspendida. Y están a la espera de los funcionarios bomberiles para la revisión del templo y las recomendaciones. Pidieron disculpas por lo ocurrido hoy.

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