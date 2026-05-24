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Las ayudas económicas siguen mediante la plataforma del carnet, los bonos Patria en mayo 2026 que faltan por pagar son tres. Estos se cancelan en los últimos días de cada mes, cerrando de esta manera la agenda de las bonificaciones.

Recuerda siempre entrar a tu cuenta en el Sistema, contestar las encuestas que hay, esto debes hacerlo dos veces al mes. De esa manera tu cuenta se mantendrá activa, como es recomendable revisar tus datos. Teléfono y correo electrónico.

Los bonos son los siguientes: Corresponsabilidad y Formación, este va para empleados públicos de nóminas especiales. Este bono son 200 dólares al cambio del día del Banco Central de Venezuela. Este mes pudiera estar en el orden de los 102 mil bolívares.

Bonos Patria en mayo 2026

Bono Cuadrantes de Paz, esta bonificación va para el personal de seguridad, entre ellos Guardias, además de policías. Como bomberos, rescatistas y otros funcionarios, son 74,98 dólares al cambio BCV.

El Bono Cultores Populares, es el último en pagar en la Plataforma Patria, este son 48 dólares al cambio del día del BCV. Este va dirigido a las personas que están en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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