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Autoridades policiales informaron este domingo sobre un devastador ataque con explosivos perpetrado contra un tren de pasajeros a su paso por la ciudad de Quetta, capital de la convulsa provincia de Baluchistán, Pakistan. De acuerdo con los reportes oficiales, el atentado ha dejado un saldo trágico de al menos 29 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, reactivando las alarmas por la actividad insurgente en la región fronteriza.

Detalles del ataque y balance de víctimas

La unidad ferroviaria afectada operaba como un tren lanzadera que se dirigía hacia una zona residencial militar de la localidad. El oficial del centro de control policial de Quetta, Hameed Ali Shah, confirmó el alcance de la tragedia en declaraciones a agencias internacionales: «En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión», señaló el funcionario.

Las investigaciones preliminares sugieren que el artefacto explosivo fue colocado directamente en las vías férreas, específicamente cerca del paso a nivel de Chaman Phatak. Esta ubicación es un punto estratégico clave, situado a tan solo 125 kilómetros de la frontera con Afganistán. El oficial Muhammed Ramzan añadió que el convoy procedía directamente de un cuartel militar de Quetta al momento del impacto.

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