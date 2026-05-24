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En un acto oficial celebrado en el sector Lomas de León, ubicado en el municipio Iribarren (Barquisimeto), estado Lara, un total de 116 guías canes fueron formalmente juramentados como nuevos servidores públicos destinados exclusivamente a la prevención y el combate frontal contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

De acuerdo con una publicación difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la actividad contó con la presencia y supervisión de las máximas autoridades de seguridad del país. Entre ellas destacó el mayor general Danny Ferrer Sandrea, jefe de la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad).

Durante su intervención, el superintendente enfatizó el alto nivel educativo del cuerpo castrense, asegurando firmemente que Venezuela cuenta en la actualidad con las mejores técnicas de formación y capacitación para guías canes de toda la región latinoamericana, un factor clave para blindar los puertos, aeropuertos y carreteras del país.

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