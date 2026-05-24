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Recientes documentos policiales e imágenes de video divulgados por importantes medios estadounidenses, como The New York Times y la revista People, han sacado a la luz la conducta sumamente errática que mantuvo Britney Spears durante su arresto el pasado mes de marzo en el estado de California.

De acuerdo con los informes, la cantante de 44 años emitió frases incoherentes y experimentó cambios drásticos de humor frente a las autoridades.

Los detalles del informe policial

Los hechos se registraron en el condado de Ventura, California, cuando varios conductores alertaron a las patrullas sobre un vehículo que transitaba zigzagueando de forma peligrosa entre dos carriles. Al ser abordada por los oficiales, el estado de ánimo de la intérprete de Toxic fluctuó rápidamente.

«Pasó de ser desafiante y agitado, a extravagante y dócil», destaca el reporte. Además, los agentes señalaron que Spears desvió la atención de los exámenes de sobriedad hablando con voz infantil y alternando acentos, llegando a simular un marcado acento británico.

En un intento por mostrarse amistosa y evadir la gravedad del asunto, la estrella pop llegó a invitar a los policías a su residencia. «Podéis venir a mi casa, os prepararé comida o lasaña o lo que queráis. Tengo piscina», se le escucha decir en los fragmentos de video obtenidos por la prensa. Respecto al consumo de sustancias, Britney aseguró haber tomado únicamente una copa de mimosa seis horas antes, llegando a declarar que su nivel de embriaguez era un «cero» en una escala del 1 al 10. «Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel», espetó a las autoridades.

Sustancias encontradas y desenlace legal

La inspección del vehículo reveló una realidad diferente. En el interior del automóvil de la artista se encontró un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin la debida prescripción médica. La cantante admitió consumir medicamentos bajo receta como Prozac y Lamictal, confesando además que utilizaba el Adderall para mantenerse «animada». Aunque las pruebas de alcoholemia arrojaron tasas de 0.05% y 0.06% —ligeramente por debajo del límite legal permitido en California—, los oficiales procedieron con la detención debido a que el efecto combinado de los psicotrópicos y el alcohol mermaba severamente su capacidad para conducir.

La hostilidad de la cantante aumentó cuando se le solicitó acudir a un hospital cercano para realizar un análisis de sangre. En las grabaciones del coche patrulla, se le observa romper en llanto asegurando que los oficiales estaban siendo malos y le mentían.

Movimiento mediático

Tras este turbulento episodio, Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria. Este lamentable incidente vuelve a colocar bajo el microscopio público la estabilidad y el bienestar de la cantante, a solo cuatro años de haberse librado de la estricta tutela legal de su padre gracias al movimiento mediático Free Britney.

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