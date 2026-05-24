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La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, sostuvo una importante reunión estratégica con el embajador de la República Árabe de Egipto acreditado en Venezuela, Kareem Amin.

El propósito central de este encuentro de alto nivel fue revisar detalladamente la agenda de trabajo mutuo e impulsar novedosas oportunidades de cooperación bilateral en materia de viajes y servicios.

Durante el intercambio institucional, las autoridades gubernamentales coincidieron en la necesidad de promover de manera activa el intercambio de buenas prácticas profesionales. Esto incluye la aplicación de estándares internacionales rigurosos en los servicios de atención al cliente y la gestión de destinos.

Para el desarrollo de estas estrategias de promoción conjunta a escala global, la mesa técnica de trabajo tomó como base fundamental las sólidas fortalezas patrimoniales, culturales y de ecoturismo que comparten tanto el territorio venezolano como la nación norteafricana. Ambos países cuentan con ecosistemas y legados históricos únicos, lo que facilita la creación de narrativas atractivas para el mercado de viajeros internacionales.

Venezuela y Egipto vuelos chárter

Uno de los puntos más destacados y de mayor alcance comercial dentro de la agenda de negociaciones fue la propuesta de avanzar en una alianza entre la operadora estatal Venetur y los principales operadores turísticos privados e institucionales de Egipto. Esta articulación logística y corporativa tiene como meta prioritaria la activación real de la conectividad bilateral.

Para lograr este flujo recíproco de pasajeros, se planteó el establecimiento y la coordinación de vuelos chárter directos que conecten de manera eficiente a ambas regiones geográficas. Con esta infraestructura de transporte, se busca facilitar el ingreso de nuevas corrientes de visitantes y diversificar la procedencia del turismo receptivo en el país.

A través de estos acercamientos con delegaciones diplomáticas del mundo, el despacho ministerial busca consolidar definitivamente el Motor Turismo. Esta gestión se perfila como una alternativa económica clave y sustentable para el desarrollo socioeconómico y la diversificación del aparato productivo nacional, posicionando formalmente la marca país en nuevos mercados de alto interés.

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