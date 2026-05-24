Compartir

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) confirmó que ya se registran un total de 204 muertes probables a causa de la reciente epidemia de ébola declarada a mediados de mes en el este del país.

El último boletín oficial, difundido por el Ministerio de la Comunicación con datos recopilados hasta el viernes, revela además una preocupante cifra que ya acumula 867 casos sospechosos.

Una cepa agresiva y sin vacuna disponible

El foco de atención de las organizaciones científicas se centra en la naturaleza de la infección. Los análisis de laboratorio han confirmado que este brote pertenece a la cepa Bundibugyo, una variante del virus cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%. A diferencia de la cepa Zaire, para esta mutación en particular no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento médico específico avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que complejiza drásticamente las labores de contención. Hasta el momento, las pruebas moleculares han verificado formalmente diez muertes y 91 casos con diagnóstico positivo definitivo.

El epicentro de la emergencia se localiza en la provincia de Ituri, una zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. No obstante, el patrón epidemiológico demuestra que el virus comenzó a circular de forma silenciosa hace aproximadamente dos meses, expandiéndose con rapidez hacia las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur. El panorama se vuelve aún más crítico si se considera que estos territorios se encuentran inmersos en un complejo conflicto armado entre el Ejército congoleño y diversas milicias locales, lo que dificulta el acceso de los corredores humanitarios y el rastreo de los 1.745 contactos bajo vigilancia.

Impacto transfronterizo y respuesta internacional

La amenaza ha dejado de ser un problema interno de la RDC. Uganda ya ha confirmado cinco casos, incluyendo el fallecimiento de un ciudadano congoleño en la capital, Kampala, catalogado como un caso importado. Ante la inminente propagación, la OMS declaró la situación como una «emergencia de salud pública de importancia internacional» y elevó el nivel de riesgo biológico dentro de la RDC de «alto» a «muy alto».

Los países vecinos han reaccionado con severas medidas de contingencia. Ruanda ordenó el cierre preventivo de sus fronteras con la nación afectada, mientras que la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) advirtió que al menos diez naciones colindantes se encuentran en una posición de «alto riesgo».

Este panorama representa el decimoséptimo brote de ébola registrado en la RDC desde el descubrimiento del virus en 1976, recordando la letalidad de una enfermedad que se transmite por fluidos corporales y que, históricamente, mantiene una tasa de mortalidad media de hasta el 90% en sus escenarios más agudos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas