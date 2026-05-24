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Neymar, la principal novedad tras más de dos años y medio de ausencia en la Canarinha, ha sufrido una delicada inflamación en la pantorrilla, tras ser convocado con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026, junto a delanteros como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, figuras de Real Madrid y Barcelona.

Reportes de la prensa especializada internacional encendieron las alarmas al confirmar que el ’10’ presenta una lesión, un diagnóstico físico que pone un signo de interrogación sobre su óptima participación en el torneo ecuménico.

De acuerdo con las evaluaciones médicas compartidas por el entorno deportivo, la evolución física del jugador está bajo un monitoreo constante. En un principio, el panorama técnico lucía optimista; de hecho, fuentes ligadas al cuerpo de entrenadores señalaban que la dolencia era de carácter menor y de fácil tratamiento.

Sin embargo, las últimas actualizaciones médicas proyectan una baja de entre 6 y 10 días de incapacidad absoluta, descartando de plano la participación de Neymar en el primer compromiso amistoso de preparación pautado contra la selección de Panamá.

Neymar sufre lesión

La variación en los tiempos estimados de recuperación ha modificado sustancialmente la planificación logística de la delegación brasileña. Mientras el cuerpo médico aplica tratamientos especializados para reducir la inflamación, el alto mando deportivo evalúa minuciosamente el día a día del delantero. El objetivo primordial es determinar con precisión científica si la estrella amazónica logrará estar al 100% de sus capacidades para el pitazo inicial de la justa mundialista, en una carrera contrarreloj que mantendrá en vilo a todo el planeta fútbol.

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