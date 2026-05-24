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¿Te ha pasado alguna vez que tienes una entrega de trabajo crucial o un examen importante y, de repente, sientes una necesidad incontrolable de ordenar toda tu habitación? No estás sola, y no se trata de simple pereza o procrastinación común.

La neurociencia aplicada al estilo de vida ha bautizado este fenómeno como «procrastinación productiva», un fascinante mecanismo de defensa de nuestro cerebro para gestionar el estrés y la ansiedad a través del entorno físico.

El «subidón» de dopamina en un cajón ordenado

Cuando nos enfrentamos a tareas complejas, abstractas o a largo plazo, el cerebro experimenta una sensación de falta de control. Al limpiar el escritorio o doblar la ropa por colores, estamos completando tareas con un inicio, un desarrollo y un final visible e inmediato.

Esta culminación rápida activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, el neurotransmisor del placer y la satisfacción. Aunque el gran problema original siga allí, el cerebro recibe un mensaje de «misión cumplida», calmando momentáneamente el sistema nervioso.

Neuroestética: La batalla entre el cortisol y la paz visual

Vivimos en una era saturada de estímulos digitales. Lo que pocos saben es que el desorden físico actúa exactamente igual que las notificaciones del teléfono: satura nuestra corteza visual. Un entorno lleno de objetos fuera de su lugar envía señales constantes de «tareas pendientes» al cerebro, lo que eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Por el contrario, los espacios de estética minimalista, organizados y con luz natural, permiten que la mente reduzca la fatiga cognitiva. Al limpiar las superficies planas, literalmente le estamos dando un «respiro» a nuestra capacidad de enfoque.

El orden externo como reflejo del control interno

A nivel psicológico, tendemos a proyectar nuestro estado mental en los espacios que habitamos. Organizar lo que nos rodea es la forma más rápida de simular que tenemos el control sobre nuestras vidas cuando el entorno exterior se vuelve caótico. Así que la próxima vez que te encuentres limpiando tu clóset a medianoche en lugar de responder correos, no te culpes; tu cerebro solo está buscando un refugio visual para recargar su energía y recuperar el equilibrio.

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