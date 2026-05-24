Compartir

La sandía ha sido considerada durante mucho tiempo el alimento favorito de las temporadas de calor gracias a su frescura, alto contenido de agua y bajas calorías. Sin embargo, la ciencia médica actual está demostrando que las propiedades del zumo de sandía van mucho más allá del simple placer de una merienda refrescante.

Investigaciones recientes revelan que esta fruta esconde una potente matriz de nutrientes, antioxidantes y compuestos bioactivos capaces de intervenir positivamente en la salud cardiovascular y metabólica del organismo.

El secreto de las arterias: L-citrulina y L-arginina

Un equipo internacional de científicos se dedicó a examinar los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) en Estados Unidos. El foco de la investigación se centró en dos aminoácidos clave presentes de forma natural en la fruta: la L-citrulina y la L-arginina. Ambas sustancias son precursoras directas en la formación de óxido nítrico en el cuerpo, un gas fundamental que actúa como vasodilatador.

El óxido nítrico relaja las paredes de las arterias, lo que facilita una mejor regulación de la presión arterial, reduce la acumulación de lípidos en el torrente sanguíneo y mejora notablemente el control de la glucosa. «Este estudio se suma al conjunto de evidencia actual que respalda el consumo regular de sandía para la salud cardiometabólica», señaló Jack Losso, profesor de la Facultad de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Estatal de Louisiana, haciendo hincapié en que, a pesar de requerirse muestras más grandes, los resultados preliminares en adultos sanos son sumamente prometedores.

Licopeno: El escudo rojo antienvejecimiento

Los expertos coinciden en una recomendación específica: al momento de comprar, se deben priorizar las sandías de pulpa intensamente roja. Este color es el indicador biológico de altas concentraciones de licopeno, el mismo potente pigmento carotenoide y antioxidante que se encuentra en el tomate y la papaya.

El licopeno es un guerrero natural contra los radicales libres, aquellas moléculas reactivas responsables del estrés oxidativo que acelera el envejecimiento prematuro de las células. El consumo sostenido de alimentos ricos en licopeno se ha vinculado estrechamente en la literatura médica con una menor incidencia de enfermedades crónicas, ciertos tipos de cáncer y el deterioro cognitivo asociado a la demencia.

Una densidad nutricional insuperable

Estos hallazgos se alinean con investigaciones previas publicadas en la prestigiosa revista Nutrients, donde se demostró que las personas que incorporan la sandía en su dieta habitual consumen significativamente más fibra dietética, magnesio, potasio, vitamina A y vitamina C. Al mismo tiempo, estos individuos registran una menor ingesta de grasas saturadas y azúcares añadidos artificialmente.

Desde la perspectiva puramente nutricional, la sandía es un gigante de la hidratación. Está compuesta por un 92% de agua, lo que la convierte en una bebida isotónica natural perfecta para la recuperación post-entrenamiento. Además, una porción generosa de dos tazas contiene apenas 80 calorías, aportando de forma inmediata el 25% del valor diario recomendado de vitamina C y el 8% de vitamina B6. Introducir el zumo de sandía en el día a día no es solo un hábito estético o refrescante, sino una decisión inteligente respaldada por la ciencia para blindar el corazón.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas