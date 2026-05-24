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Un nuevo hecho de tránsito se presentó en la ciudad jardín hoy sábado 23 de mayo de 2026. Un accidente con buseta en Maracay dejó una persona lesionada leve. El hecho ocurrió en la avenida Bolívar en el bulevar Pérez Almarza.

La camioneta Ebro modelo 1982 colores rojo y blanco tuvo un desperfecto mecánico quedando entre una acera y un poste. Afortunadamente no venía personas caminando por el lugar, como tampoco vehículos.

Enseguida las personas notificaron el hecho a los números de emergencia. Llegando autoridades de tránsito como paramédicos a atender la situación. Una mujer quedó lesionada en el lugar.

Accidente con buseta en Maracay dejó una persona lesionada

Enseguida esta fue atendida y llevada a un centro de salud de la capital aragüeña para ser evaluada por los médicos. Este fue el segundo hecho con unidades de transporte que ocurrieron hoy. El otro se reportó en Choroní.

Tanto la unidad como el conductor de la misma quedaron en manos de las autoridades de tránsito. Desde #N24Carabobo hacemos un llamado a conducir con prudencia cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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