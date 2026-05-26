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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer la detención de un sujeto y su pareja por una falsa denuncia de abuso sexual en Maracay. La policía científica esclareció el homicidio de José Salazar ocurrido en Aragua

La Delegación Municipal Caña de Azúcar, esclareció el homicidio de José Sandoval Salazar Sandoval (50), ocurrido en el sector San Pedro Alejandrino, municipio Girardot, estado Aragua, el pasado 15 de mayo, logrando la captura de dos personas.

De acuerdo a las pesquisas realizadas se determinó que Yesica Coromoto Pino Mosqueda (40), tenía una relación extra marital con el hoy occiso. Valiéndose que su pareja, identificado como Kervis Antonio Tiape Díaz (49), apodado Llave, se encontraba aprehendido.

Falsa denuncia de abuso sexual en Maracay

Sin embargo, tras este ser puesto en libertad y tener conocimiento que Yesica, había tenido un encuentro con Salazar, la encaró. Pero esta, lo engañó informándole que la había abusado sexualmente.

Alias Llave, se enfureció y planificó cegarle la vida, ubicando a Wilmer Ramón Aguirre Gómez (61), para que le fabricara un arma de fuego rudimentaria para ejecutar el crimen; una vez obtenida el arma Kervis y Yesica, invitaron al occiso a compartir.

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Sin embargo, tras un descuido de la víctima, alias Llave, desenfundó el arma y disparó en contra de Salazar Sandoval, quitándole la vida de manera inmediata, para luego el homicida huir del lugar.

Fallido intento

Cabe señalar que, Yesica, también intentó escapar del lugar, sin embargo, al no encontrar una persona que se hiciera responsable de su menor hijo, le fue infructuosa la huida. Yesica y Wilmer, fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

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