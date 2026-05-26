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Bomberos del municipio Libertador rescataron una tragavenado en Tocuyito, parroquia Libertador al oeste del estado Carabobo. El reporte lo dio el cuerpo bomberil mediante sus redes sociales.

Atendiendo de manera inmediata el llamado de alerta de los vecinos, efectivos del Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador del Estado Carabobo. Se trasladó hasta la Urbanización Popular Libertador (Parroquia Tocuyito).

Tras recibir la notificación del avistamiento de un ejemplar de fauna silvestre en la zona. Al llegar al sitio, el equipo especializado ejecutó de manera exitosa la captura y posterior reubicación de un ofidio.

Aplicando estrictamente todos los protocolos de seguridad y resguardo tanto para los habitantes como para el ejemplar.

‎Rescatada una tragavenado en Tocuyito

Reporte Técnico (Descripción Taxonómica):

‎Familia: Boidae

‎Género: Boa

‎Especie: Boa constrictor (Conocida comúnmente como Boa constrictora / Tragavenado).

‎Compromiso

‎En perfecta coordinación y tras la debida notificación a la Unidad Territorial de Ecosocialismo (UTEC Carabobo) del Ministerio de Ecosocialismo. Se procedió a la liberación del ejemplar en su hábitat natural. Con estas acciones se garantiza la preservación e integridad de esta importante especie, manteniendo el equilibrio de nuestro ecosistema.

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