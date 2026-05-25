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La tarde de ayer domingo 24 de mayo de 2026, una mujer fue atropellada en Mañongo y atendida rápidamente por funcionarios del Grupo de Rescate Naguanagua. La dama de 71 años recibió atención prehospitalaria.

La mujer fue embestida por un vehículo tipo sedan en Ciudad Jardín Mañongo. Con probable fractura en una de sus piernas. Siendo trasladada por un vehículo a un centro asistencial privado de Naguanagua.

Mujer lesionada tras ser atropellada en Mañongo y buseta quedó encunetada en Guacara

La tarde de ayer domingo se registró el encunetamiento de una buseta Encava color azul en la Carretera Nacional Guacara Los Guayos, a pocos metros de la calle Altamira de Ciudad Alianza. El hecho fue atendido por autoridades locales de Guacara.

Dos lesionados por caída de lámpara en la Iglesia de El Viñedo

Ayer a las 11:00 de la mañana dos personas quedaron lesionadas, luego de la caída de una lámpara en la Iglesia de El Viñedo al norte de Valencia. Estas personas fueron atendidas por paramédicos del 0800 Bigote.

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