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La noche del domingo 24 de mayo de 2026 un hombre falleció por inmersión en Puerto Cabello, estado Carabobo. El fallecido quedó identificado como Yoshert González, dijo el Sistema de Gestión de Riesgo.

Luego de las siete de la noche en la playa Mar Azul se reportó el triste hecho, al lugar llegaron miembros del Grupo de Rescate Brau. Este fue trasladado por funcionarios del CICPC, a la sede de medicina forense del Hospital Adolfo Prince Lara.

Hombre falleció por inmersión en Puerto Cabello

En el lugar de los hechos estuvieron funcionarios del CICPC, además de Policía de Carabobo, como Policía de Puerto Cabello, Protección Civil, Bomberos de Carabobo. PNB Turística y Rescate BRAU.

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